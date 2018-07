L'UE mobilise d'importants moyens pour les pays touchés par les incendies en Europe

(Belga) L'Union européenne mobilise depuis lundi de très importants moyens pour aider à combattre en même temps les incendies en Grèce, en Suède et en Lettonie, et met à l'épreuve son mécanisme de protection civile.

Une soixantaine de pompiers et leurs équipements sont partis mardi de Chypre pour la Grèce, où plus de 50 personnes ont déjà trouvé la mort, et l'Espagne va envoyer deux appareils Canadair, ont indiqué mardi les services du commissaire Chrístos Stylianídes, responsable de l'aide humanitaire et de la gestion des crises. Plusieurs autres pays de l'UE ont proposé des moyens, ont-ils précisé. L'Espagne est également engagée en Suède où l'UE coordonne la plus importante opération menée par le mécanisme de protection civile européen. Huit Etats membres --Espagne, France, Allemagne, Italie, Portugal, Lituanie, Danemark, Pologne et Autriche-- ont répondu à l'appel au secours lancé par Stockholm et envoyé 7 avions Canadairs, 7 hélicoptères et 340 pompiers avec 60 véhicules. Les feux touchent également la Lettonie qui reçoit l'assistance du satellite européen Copernicus, a précisé la Commission européenne. (Belga)