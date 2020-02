L'UE promet 100 millions d'euros pour aider l'Albanie à se reconstruire après le séisme

(Belga) L'Union européenne promet cent millions d'euros pour aider l'Albanie à se reconstruire après le tremblement de terre dévastateur de novembre dernier, a indiqué la présidente de la Commission Ursula von der Leyen à l'occasion d'une conférence des donateurs organisée à Bruxelles.

Cette aide intervient en plus d'un premier paquet de 15 millions d'euros approuvé par l'UE en urgence dès décembre, quelques jours après le séisme du 26 novembre qui a ruiné de très nombreuses bâtisses, tuant 51 personnes et causant des centaines de blessés. L'Albanie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a estimé les dommages directs à près d'un milliard d'euros. Parmi les participants à la conférence figurent des représentants des États membres de l'Union, d'autres pays des Balkans occidentaux ainsi que des organisations internationales et des institutions financières comme la Banque mondiale. Des voix se sont élevées après le séisme pour pousser les autorités albanaises à renforcer les règlementations dans le secteur de la construction, de nombreux bâtiments effondrés - dont des hôtels le long de l'Adriatique - ayant été construits sans garanties sécuritaires suffisantes. L'Albanie, tout comme la Macédoine du Nord, attend toujours un feu vert de l'UE à l'ouverture du long processus de négociations d'adhésion à l'Union. (Belga)