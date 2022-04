L'UE propose 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine

(Belga) Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, a annoncé jeudi le président du Conseil européen Charles Michel, exprimant son "soutien" à cette initiative.

"Une fois rapidement approuvée (par les Etats membres), cette proposition portera à 1,5 milliard d'euros l'aide de l'UE fournie à l'Ukraine pour du matériel militaire", a tweeté le responsable, à la tête de l'institution regroupant les dirigeants des 27 pays de l'UE. La proposition a fait l'objet d'un accord jeudi au niveau des ambassadeurs dans le cadre du Comité politique et de sécurité, a-t-on indiqué de source diplomatique. Jusqu'ici, les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord sur une enveloppe d'un milliard d'euros pour fournir des armements à Kiev. "Cela peut paraître beaucoup, mais un milliard d'euros, c'est ce que nous payons chaque jour à Poutine pour l'énergie qu'il nous fournit", avait souligné mercredi Josep Borrell. Les financements proviennent de la "Facilité européenne pour la paix", un fonds doté de 5 milliards d'euros créé et abondé par les Etats membres hors du budget communautaire. L'argent est utilisé pour rembourser les fournitures d'armements prélevées par les Etats membres sur leurs stocks. Lors d'une réunion de l'Otan à Bruxelles jeudi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a pressé les Alliés de fournir plus d'armes à son pays "maintenant" pour repousser l'offensive russe. "Soit vous nous aidez maintenant, et je parle de jours, pas de semaines, ou votre aide arrivera trop tard", a-t-il averti. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a indiqué que les Alliés étaient "conscients de l'urgence" et évoqué un "soutien significatif" de leur part, sans vouloir "se montrer trop précis sur les armements qui seront fournis". (Belga)