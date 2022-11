L'UE renforce son aide alimentaire humanitaire

(Belga) La Commission européenne a annoncé lundi, en amont du sommet du G20 en Indonésie (mardi et mercredi), réserver un budget supplémentaire de 210 millions d'euros à de l'aide humanitaire à quinze pays en insécurité alimentaire ou à risque de famine.

Cette assistance alimentaire passe par le financement d'agences onusiennes et organisations internationales actives sur le terrain. Le budget UE consacré à l'aide alimentaire humanitaire est ainsi en augmentation, d'environ 55% par rapport à l'an dernier, affirme l'exécutif européen. "En 2022, l'insécurité alimentaire a atteint des niveaux sans précédent, tant par son ampleur que par sa gravité, avec au moins 205 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitant une aide urgente", justifie l'exécutif. La situation suit une "tendance alarmante" ces cinq dernières années, aggravée par les conflits, les chocs économiques (dont ceux liés à la pandémie de covid-19) et le changement climatique, et est "exacerbée par l'invasion russe de l'Ukraine", ajoute la Commission. Une importante part du budget supplémentaire annoncé lundi est réservée à l'Afrique (surtout Soudan, Soudan du Sud, Éthiopie et Somalie), mais l'Afghanistan est aussi au centre des préoccupations: 75 millions lui sont réservés, pour tenter d'aider ses "24 millions de personnes que l'on estime dans le besoin". Le Yémen (35 millions) et la Syrie (15) font également partie des bénéficiaires retenus. (Belga)