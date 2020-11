L'UE salue l'élection de la pro-européenne Sandu en Moldavie

(Belga) La présidente de la Commission européenne a félicité lundi via Twitter la présidente élue de Moldavie, Maia Sandu, interprétant la victoire de cette candidate pro-européenne comme "un appel clair" des électeurs à "s'attaquer à la corruption et à restaurer le respect de l'Etat de droit".

Maia Sandu, 48 ans, ancienne Première ministre, a remporté le second tour de la présidentielle dimanche dans l'ancienne république soviétique. Elle a enregistré une large avance dans les résultats sur le président sortant pro-russe Igor Dodon, avec plus de 57% des voix. La victoire de Sandu augure d'un rapprochement avec l'UE pour ce pays coincé entre la Roumanie, Etat membre des 27, et l'Ukraine, qui s'est rapprochée de Bruxelles face à l'annexion russe de la Crimée. La Russie avait manifesté son soutien à Igor Dodon, et est impliquée dans le "conflit gelé" en Transnistrie, territoire moldave séparatiste. "L'UE est prête à soutenir la Moldavie", ajoute lundi Ursula von der Leyen. "Les citoyens de Moldavie ont voté en grand nombre malgré le contexte très difficile de la pandémie", a salué le porte-parole de la Commission pour les Affaires extérieures, Peter Stano. "La victoire de Maia Sandu est un appel clair des électeurs à lutter contre la corruption, les intérêts particuliers, et restaurer le respect de l'Etat de droit et les normes démocratiques. L'UE soutiendra le peuple moldave, en fonction de progrès concrets dans la voie de la réforme telle que définie dans l'accord d'association" UE-Moldavie. Cet accord permet aux Moldaves de voyager sans visa dans l'espace Schengen et instaure entre autres une zone de libre-échange entre les deux territoires, mais engage aussi la Moldavie à opérer des réformes pour combattre la corruption et instaurer davantage de transparence dans l'appareil politique. (Belga)