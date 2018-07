L'UE sanctionne les participants à la construction d'un pont entre la Russie et la Crimée

(Belga) Le Conseil de l'Union européenne a ajouté six entités à sa liste de sanctions relatives aux actions "compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine", a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Ces entités ont participé à la construction du pont du détroit de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée annexée illégalement par Moscou en 2014.

Les mesures prises par l'UE consistent en un gel des avoirs, ce qui signifie que tous les avoirs appartenant à ces entités dans l'Union sont gelés et que les personnes et entités établies au sein du bloc européen ne peuvent mettre aucun fonds à leur disposition. La décision d'ajouter ces entités porte à 44 le nombre total de celles inscrites sur la liste de l'UE. Par ailleurs, l'Union a institué une interdiction de pénétrer sur son territoire et un gel des avoirs à l'encontre de 155 personnes dans le cadre de ce régime de sanctions. Outre ces nouvelles décisions, les sanctions économiques visant des secteurs spécifiques de l'économie russe ainsi que les mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol sont toujours en vigueur. (Belga)