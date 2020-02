L’intelligence artificielle RÉVOLUTIONNE nos vies: voici comment l’Europe veut réglementer ce "Far West"

Des applications de traduction instantanée à la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle va envahir notre quotidien. Dès lors, l'UE veut mettre de l'ordre dans ce "Far West" numérique, dominé par les États-Unis et la Chine.



Mercredi, la Commission européenne va dévoiler des pistes pour réguler l'intelligence artificielle, espérant encourager les entreprises européennes dans ce secteur hautement stratégique tout en prévenant des dérapages à la Big Brother.



Voici cinq choses à savoir sur les projets de l'UE:



Valeurs européennes



Bruxelles reconnaît que les entreprises européennes ont raté la première vague de la révolution internet: seule la plateforme suédoise, Spotify, numéro 1 mondiale de la musique en ligne, est un acteur aussi connu que Google, Facebook et Amazon.



En revanche, l'Europe est en pointe sur la défense de certaines valeurs éthiques, comme elle l'a montré avec le RGPD.



Lancé le 25 mai 2018, le "Règlement général sur la protection des données (RGPD)" prévoit des droits renforcés pour les internautes et impose à toute entreprise, sur internet ou non, de demander un "consentement explicite et positif" pour utiliser des données personnelles collectées ou traitées dans l'UE.



Le Commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, veut maintenir les mêmes principes avec l'intelligence artificielle.



"Comme avec le RGPD, nous aurons nos propres règles (...) nous nous assurerons que les droits individuels et fondamentaux que nous chérissons en Europe seront respectés", a-t-il dit.



Big Brother vous regarde



La reconnaissance faciale est l'un des exemples les plus en vue de l'intelligence artificielle, réveillant l'angoisse d'un "Big Brother" qui espionne chacun des mouvements des citoyens.



La rumeur avait couru que la Commission allait demander un moratoire sur son usage. Il n'en est rien.



Car elle est déjà largement utilisée dans tout un tas de domaines: pour débloquer son smartphone ou passer rapidement les contrôles dans les aéroports.



"Nous allons dire, dans un langage très juridique, que nous allons faire une pause et déterminer s'il existe des circonstances dans lesquelles la reconnaissance faciale de masse doit être autorisée", a déclaré récemment la vice-présidente de la Commission, en charge du numérique, Margrethe Vestager.



Un business à haut risque



Réglementer l'intelligence artificielle, "c'est un peu comme le Far West, on démarre sur des terres vierges où on fait un peu comme on veut mais après cela, on doit s'organiser", commente M. Breton.



L'attitude de l'UE vis-à-vis de l'intelligence artificielle sera proportionnelle au risque: plus l'utilisation sera dangereuse ou controversée, plus les règles seront strictes.



Cette stratégie est plutôt bien accueillie par les entreprises qui craignaient que Bruxelles ne tente de fixer des règles générales pour l'industrie toute entière et du coup étouffe l'innovation.



Bruxelles compte examiner les activités au cas par cas: les applications médicales seront ainsi strictement encadrées, mais pas celles de traductions simultanées.



Pas de guerre avec Pékin et Washington



La Commission européenne insiste sur le fait que la stratégie de l'Union ne vise pas à déclarer la guerre aux États-Unis et à la Chine.



"En termes de responsabilité ou de sécurité, quelle que soit l'origine de ces produits, un certain nombre de règles devront être acceptées pour pouvoir opérer dans l'UE", a déclaré le commissaire à la justice, Didier Reynders.



Selon M. Vestager, ces projets visent tout autant à donner l'exemple qu'à faire respecter les règles de l'UE.



Les lobbyistes à la manoeuvre



Les premières annonces de la Commission européenne sont le coup d'envoi d'un long processus législatif.



Au cours des trois prochains mois, les parties prenantes auront la possibilité d'influencer les plans de la Commission. Les patrons de Google et de Facebook ont déjà fait connaître leur point de vue lors de leurs récentes visites au siège de l'UE.



"La discussion est véritablement ouverte à tous. L'objectif n'est pas de dire: voilà, ce sont les règles", a déclaré le commissaire Reynders, ancien ministre belge des affaires étrangères.