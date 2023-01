(Belga) L'Ukraine a reçu plus de 30 milliards d'aides et de prêts de l'étranger l'an dernier. Environ 40% du montant venaient des États-Unis, un peu moins de 25% de l'Union européenne et 8% du FMI, a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi la Banque centrale ukrainienne.

Ce montant représente environ 16% du produit intérieur brut de l'Ukraine avant l'invasion russe, lequel s'est effondré de 30% depuis février, selon le ministère de l'Économie du pays. (Belga)