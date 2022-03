L'Ukraine appelle "les mères de soldats russes capturés" à venir les chercher

(Belga) L'armée ukrainienne a invité mercredi "les mères de soldats russes capturés" sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou.

"Décision a été prise de rendre les soldats russes capturés à leurs mères si celles-ci viennent les chercher en Ukraine, à Kiev", a déclaré le ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué. Il a publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères peuvent obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine. Dans le cas où la détention de leur fils est confirmée, les femmes russes sont invitées à se rendre en Pologne, puis à entrer en Ukraine via un point de passage frontalier. "Vous allez être accueillies et raccompagnées à Kiev où votre fils vous sera rendu", a souligné le ministère ukrainien. "A la différence des fascistes de Poutine, nous, les Ukrainiens, nous ne faisons pas la guerre contre les mères et leurs enfants capturés", a-t-il encore ajouté. Lors du conflit entre Moscou et des indépendantistes tchétchènes dans les années 1990 et 2000, de nombreux jeunes conscrits russes avaient été envoyés au front et certains faits prisonniers. Des mères de soldats s'étaient alors mobilisées pour les faire revenir vivants ou ramener leurs cadavres, en n'hésitant pas à aller sur place, un mouvement qui avait nourri les protestations anti-guerre en Russie.