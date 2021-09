L'Ukraine marque le 80e anniversaire du massacre nazi de Babi Yar

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est recueilli mercredi à Kiev pour le 80e anniversaire du massacre nazi de dizaines de milliers de juifs à Babi Yar, un carnage durant la Shoah dont le nouveau mémorial, en cours d'élaboration, fait polémique.

Le chef de l'Etat, lui-même d'ascendance juive, a déposé une gerbe devant un monument aux victimes de ce drame "commun aux peuples juif et ukrainien". "La tragédie de Babi Yar (...) ne doit jamais se reproduire, ni en Ukraine ni ailleurs en Europe, nulle part dans le monde", a-t-il déclaré dans un communiqué. Les 29 et 30 septembre 1941, les nazis ont tué par balles presque 34.000 juifs à cet endroit de Kiev. Mais Babi Yar --aussi connu sous le nom de Babyn Yar-- fut le théâtre d'exécutions massives jusqu'en 1943. Jusqu'à 100.000 personnes y ont été tuées, parmi lesquelles des juifs, Roms, résistants et prisonniers soviétiques. Alors que l'Ukraine n'a toujours pas de musée pour raconter ces événements, la fondation Babyn Yar Holocaust Memorial Center prévoit de construire sur ce site un vaste mémorial novateur et moderne. Ses activités suscitent cependant des protestations régulières de certaines personnalités du fait de la participation de milliardaires russes au projet, alors que les relations entre Kiev et Moscou sont au plus bas. Son directeur artistique, le réalisateur russe Ilya Khrzhanovsky, a aussi été accusé d'élaborer un "Disneyland de l'Holocauste" après que des médias ont révélé qu'il voulait proposer de faire revivre le massacre aux visiteurs dans la peau de victimes ou de bourreaux. Le 6 octobre, la fondation va inaugurer à Babi Yar un "Mur des Pleurs en cristal" de 40 mètres incrusté de quartz réalisé par l'artiste serbe Marina Abramovic. M. Zelensky recevra pour l'occasion les présidents israélien Isaak Herzog et allemand Frank-Walter Steinmeier. En Ukraine, dont l'histoire est marquée par de nombreux pogroms et massacres antisémites, la Shoah, commise par l'Allemagne nazie avec la participation de collaborateurs ukrainiens, décima la communauté juive du pays, alors partie de l'URSS. En revanche, 2.659 Ukrainiens ayant risqué leurs vies pour sauver des juifs ont été reconnus "Justes parmi les nations" par le mémorial de la Shoah Yad Vashem de Jérusalem. (Belga)