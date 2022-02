L'Ukraine rappelle son chargé d'affaires à Moscou pour consultations

(Belga) L'Ukraine a rappelé mardi pour "consultations" son chargé d'affaires à Moscou, après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les "républiques" séparatistes dans l'est de ce pays, a annoncé la diplomatie ukrainienne.

Le plus haut représentant diplomatique ukrainien en Russie, "le chargé d'affaires Vassyl Pokotylo a été rappelé en Ukraine pour mener des consultations", a indiqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué. Peu avant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé envisager la rupture des relations diplomatiques avec la Russie, l'accusant de préparer la poursuite de son "agression militaire contre l'Ukraine". "J'ai reçu une requête du ministère des Affaires étrangères d'examiner la question de la rupture des relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie", a indiqué M. Zelensky. "Je vais examiner cette question tout de suite, après notre conférence de presse", a-t-il ajouté. En reconnaissant les territoires séparatistes et en annonçant un déploiement de ses troupes, "la Russie crée des (bases) légales pour la poursuite de son agression militaire contre l'Etat ukrainien", a poursuivi M. Zelensky. M. Poutine a ordonné l'envoi de troupes dans les "républiques" séparatistes de Donetsk et Lougansk, quelques heures après avoir reconnu lundi leur indépendance, au risque d'aggraver le conflit en Ukraine qui a fait plus de 14.000 morts depuis 2014. Aucun calendrier ni données précises sur l'ampleur de ce déploiement n'ont été annoncés. Moscou dispose actuellement de plus de 150.000 hommes aux frontières ukrainiennes, selon Washington. (Belga)