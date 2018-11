L'Union européenne approuve un versement de 500 millions d'euros à l'Ukraine

(Belga) La Commission européenne, agissant au nom de l'UE, a approuvé vendredi le versement de la première tranche de 500 millions d'euros du nouveau programme d'assistance macrofinancière (AMF) en faveur de l'Ukraine. Le déblocage de ce montant survient en pleine escalade des tensions entre Kiev et Moscou.

Ce versement portera à 3,3 milliards d'euros le montant total de l'assistance macrofinancière accordée par l'Union européenne à l'Ukraine depuis 2014. Ce programme doit aider le pays à couvrir ses besoins de financement et contribuer à la mise en œuvre d'un vaste programme de réformes structurelles. "La décision qu'a prise la Commission intervient à un moment crucial où l'Ukraine et sa population sont confrontés à une nouvelle agression de la part de la Russie et ont besoin de constater que les partenaires internationaux sont solidaires avec eux", a déclaré le vice-président de l'exécutif européen, Valdis Dombrovskis. La Russie a intercepté par la force dimanche trois navires de la Marine ukrainienne en mer Noire, non loin de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par la Russie en 2014. Elle les a accusés d'avoir "violé la frontière russe". Le président ukrainien Petro Porochenko a, lui, "dénoncé une escalade préméditée" de la part de Moscou dans cette zone stratégique, située entre la Crimée, annexée en 2014 par Moscou, et l'est de l'Ukraine, théâtre d'un conflit opposant Kiev et séparatistes pro-russes. (Belga)