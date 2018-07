L'Union européenne et le Japon ont signé un accord "historique" de libre échange, "message puissant contre le protectionnisme" de Trump

L'Union européenne et le Japon ont signé mardi à Tokyo un ambitieux accord de libre-échange, qui se veut "un message puissant contre le protectionnisme" de Donald Trump.

"Aujourd'hui marque un jour historique, alors que nous célébrons la signature d'un accord commercial extrêmement ambitieux entre deux des plus grandes économies du monde", ont déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le chef de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans un communiqué publié à l'issue de la signature du texte.

Cet accord de partenariat économique et commercial bilatéral supprimera la grande majorité du milliard d'euros de droits payés chaque année par les entreprises de l'UE exportant vers le Japon ainsi qu'un certain nombre d'obstacles réglementaires.

Il ouvrira également le marché nippon de 127 millions de consommateurs aux principales exportations agricoles et industrielles de l'Union.

Côté européen, le secteur agroalimentaire sort grand vainqueur des discussions, l'accord supprimant les droits de douane pour presque tous les produits alimentaires, mais parfois après une période transitoire.

Les deux parties sont également parvenues à un compromis sur la question sensible des produits laitiers, et notamment des fromages importés des pays de l'UE, sur lesquels les lourdes taxes japonaises vont progressivement être réduites.

Les Japonais obtiennent de leur côté un libre accès au marché européen pour leur industrie automobile, mais seulement à l'issue d'une période de transition de plusieurs années.

"Avec cet accord, nous envoyons un message clair contre le protectionnisme" (de Trump...), a également déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk.