La BBC a reçu 110.000 plaintes pour son traitement du décès du prince Philip

(Belga) La BBC a reçu 110.000 plaintes concernant la couverture médiatique de la mort du prince Philip, disparu le 9 avril, a-t-elle indiqué jeudi. Il s'agit d'un record dans l'histoire de la télévision et de la radio en Grande-Bretagne.

Les plaintes concernaient l'ampleur de la couverture médiatique du décès sur les chaînes de télévision et de radio de la BBC. Une page Web spéciale avait été créée uniquement pour permettre aux téléspectateurs de déposer leurs plaintes mais elle a depuis été supprimée. "Nous reconnaissons que certains téléspectateurs n'étaient pas satisfaits du niveau de couverture offert et de l'impact que cela a eu sur les horaires de télévision et de radio", indique la BBC dans un communiqué. "Nous n'effectuons pas de tels changements sans un examen attentif et les décisions prises reflètent le rôle que joue la BBC en tant que diffuseur national, durant des moments d'importance nationale." (Belga)