La Belgique, 4e producteur mondial d'énergie éolienne en mer

(Belga) Depuis la mise en service du parc Northwester 2 en mai, la Belgique a atteint une capacité installée de 1.775 MW en matière d'énergie éolienne offshore, ce qui place notre pays au quatrième rang mondial sur ce plan, devant le Danemark, se réjouit lundi la Belgian Offshore Platform (BOP), l'association des investisseurs et des propriétaires de parcs éoliens en mer du Nord belge.

C'est le Royaume-Uni qui est le pays leader en matière d'éolien offshore, avec 10.428 MW installés, devant l'Allemagne (7.659 MW) et la Chine (environ 7.000 MW). Le Danemark compte pour sa part une capacité installée de 1.703 MW. "Grâce à sa capacité de production de 1.775 MW, l'énergie éolienne en mer du Nord belge fournit l'équivalent de la consommation électrique d'1,8 million de ménages", souligne la BOP dans un communiqué. Si l'on compare la capacité installée nationale au nombre d'habitants, la Belgique arrive même en troisième position, cette fois après le Danemark et le Royaume-Uni. La Belgique dispose d'une capacité éolienne en mer de 0,156 kW par habitant, contre 0,296 kW/habitant pour le Danemark et 0,158 kW/habitant pour le Royaume-Uni. D'ici fin 2020, le plus grand parc éolien de la partie belge de la mer du Nord, SeaMade, sera pleinement opérationnel. La Belgique atteindra alors une capacité installée de 2.262 MW et une production d'électricité équivalente à la consommation de 2,2 millions de familles, prévoit encore la BOP. (Belga)