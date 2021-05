La Belgique aide l'Espagne à pincer des fraudeurs à la TVA: le trésor espagnol aurait été privé de 26 millions d'euros

Le parquet fédéral et un juge d'instruction du Brabant wallon ont aidé les autorités espagnoles à mettre un terme à une vaste fraude à la TVA. Le trésor espagnol aurait ainsi été privé de 26 millions d'euros de recettes au total, a indiqué lundi l'agence européenne de coopération des services judiciaires Eurojust.



L'Espagne a ouvert cette enquête pour fraude en 2019. Plusieurs suspects semblaient avoir créé des sociétés fantômes pour simuler des envois de biens à l'étranger, alors qu'aucune de ces marchandises ne quittait le territoire espagnol. Leur objectif était d'éviter ainsi la taxation du commerce intérieur. Des sociétés fictives avaient été créées selon ce modèle en Espagne, Slovaquie, Roumanie, Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas. À la demande de l'Espagne, Eurojust a coordonné la collaboration entre les autorités judiciaires belges, slovaques et néerlandaises. En Belgique, c'est le parquet fédéral et un juge d'instruction du Brabant wallon qui se sont penchés sur l'affaire. Au total, vingt-quatre lieux ont été perquisitionnés et 22 suspects interpellés. Treize bâtiments et 16 véhicules ont en outre été saisis, tandis que des dizaines de comptes bancaires ont été gelés. Les suspects sont poursuivis pour fraude à la TVA, blanchiment d'argent et falsification de documents. On ignore pour l'heure si des arrestations ont été faites en Belgique.