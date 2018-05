La Belgique apprécie les efforts de l'Albanie, mais ne se prononce pas sur l'adhésion

(Belga) Le gouvernement fédéral n'a pas encore arrêté sa position quant à l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Albanie, a déclaré lundi le Premier ministre Charles Michel après une rencontre avec son homologue albanais, Edi Rama.

M. Michel effectue actuellement une visite de travail en Albanie, avant de se rendre mardi en Serbie. Au cours de rencontres avec ses homologues - mais aussi avec les présidents - de ces deux États balkaniques, les relations avec l'Union européenne constitueront un important sujet de discussions. Alors que des négociations d'adhésion à l'UE sont en cours depuis 2014 avec la Serbie, la Commission européenne a proposé la semaine dernière aux États membres d'en ouvrir avec l'Albanie au vu des progrès réalisés par Tirana. "Nous pensons que l'Albanie mérite cette ouverture", a affirmé le Premier ministre Rama après son entretien avec M. Michel. "Nous sommes conscients que cela ne signifierait pas la fin de nos efforts, mais bien une nouvelle phase d'efforts", a-t-il souligné. Le Premier ministre belge n'a pour sa part pas voulu annoncer une position officielle de la Belgique sur l'ouverture de négociations d'adhésion. Le mois prochain, un sommet entre les leaders européens et ceux des Balkans se tiendra à Sofia, avant une nouvelle réunion des 28 de l'UE à Bruxelles en juin. "Nous voulons respecter ce calendrier et ne pas mettre la charrue avant les bœufs", a expliqué Charles Michel. Ce dernier a toutefois exprimé son appréciation des mesures prises par l'Albanie au cours des dernières années, en ajoutant que la Belgique évaluerait avec loyauté les efforts déployés. "Que je sois en visite ici n'est pas dû au hasard. J'ai accepté votre invitation, c'est un signe de mon respect et de mon appréciation de vos importants efforts", a commenté M. Michel. "Je fais partie du camp de ceux qui les reconnaissent et les encouragent." (Belga)