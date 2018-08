La Belgique dernière au classement de la proportion de femmes hautes fonctionnaires

(Belga) La Belgique figure en dernière place du classement européen sur la proportion de femmes aux plus hauts postes de la fonction publique. La moyenne européenne est de 35% contre 10% seulement en Belgique, rapporte Le Soir vendredi, citant les chiffres de l'Institut européen pour l'égalité de genre.

Les femmes représentent en moyenne, en Europe, 35% des fonctionnaires de niveau 1 et 43 % des fonctionnaires de niveau 2. En Belgique, elles sont respectivement 10 % et 23 %. Le pays figure donc tout en bas des deux catégories. Les statistiques de la Commission européenne ne prennent en considération que les dix postes de direction au sein des Services publics fédéraux (SPF). En l'occurrence, sur ces dix postes, seul un est occupé par une femme. Isabelle Mazzara est à la tête du SPF Intérieur. Depuis 2012, un quota minimum d'un tiers de femmes dans les plus hautes sphères de la fonction publique est pourtant prévu par arrêté royal. Définissant plus largement les postes visés et reprenant l'ensemble des services fédéraux, il a permis, en 2017, d'atteindre le score moins catastrophique de 29% de "hautes fonctionnaires". En 2013, les femmes ne représentaient encore que 19 % des plus hauts postes. L'application de l'arrêté laisse cependant à désirer, relève l'enquête du Soir. (Belga)