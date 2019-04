La Belgique participera aux Invictus Games en mai 2020 à la Haye

(Belga) La Belgique participera pour la première fois l'an prochain aux Invictus Games, une compétition sportive destinée principalement aux invalides et blessés de guerre, dont la cinquième édition se tiendra en mai 2020 aux Pays-Bas, a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Défense.

Le chef de la Défense (Chod), le général Marc Compernol, a décidé de répondre positivement à l'invitation lancée par le ministère néerlandais de la Défense, a indiqué un porte-parole militaire à l'agence Belga. Les jeux Invictus sont une manifestation sportive internationale réservée aux anciens combattants blessés à la guerre, affectés physiquement ou mentalement. Les candidats doivent appartenir à la "WIS community" ("wounded, injured and sick service personnel", soit blessés et malades) souffrant notamment de TSPT (trouble de stress post-traumatique), handicap, maladies chroniques. La compétition est organisée par l'"Invictus Games Foundation", sous le patronage du prince Harry. La première édition s'est déroulée en septembre 2014. Les suivantes ont eu lieu à Orlando (États-Unis) en 2016, à Toronto (Canada) en 2017 et Sydney (Australie) du 20 au 27 octobre derniers. La cinquième édition se tiendra du 9 au 16 mai 2020 à La Haye à l'occasion du 75ème anniversaire de la libération de la capitale néerlandaise. Plus de 500 participants de 19 pays sont attendus. La Belgique - qui ne compte guère de blessés de guerre dans ses rangs - devrait participer avec une dizaine de personnes dans des disciplines individuelles, a précisé le porte-parole. Les militaires ou ex-militaires (sous la barre des 60 ans), accidentés de la route et les personnes diagnostiquées comme souffrant d'une maladie grave sont en effet admises. Dans un message interne, la Défense évoquait notamment l'athlétisme, la natation, l'aviron indoor (sur machine à ramer), le cyclisme, le powerlifting et le tir-à-l'arc. (Belga)