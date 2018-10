La Belgique prend de nouveaux engagements contre les abus sexuels dans l'humanitaire

(Belga) Le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, a signé jeudi toute une série d'engagements internationaux pour intensifier la lutte contre les abus sexuels dans le secteur de l'aide internationale.

Ces accords ont vu le jour en marge d'une conférence internationale sur la lutte contre les agressions sexuelles dans le domaine de l'aide humanitaire qui se tenait à Londres sous l'appellation de "Putting People First". "L'année dernière, plusieurs affaires d'abus sexuels dans le secteur de l'aide internationale ont été révélées, avec comme premières victimes à chaque fois des femmes, des enfants et des personnes handicapées. En signant ces engagements internationaux, la Belgique et dix-huit autres pays envoient un signal clair : face à ce genre de comportements abjects, nous appliquons une tolérance zéro", a souligné M. De Croo (Open Vld) dans un communiqué. Les nouveaux engagements internationaux auxquels la Belgique a souscrit aujourd'hui se fondent sur ces obligations d'intégrité renforcées et s'articulent autour de quatre axes: soutenir les survivants, les victimes et les lanceurs d'alerte, avec responsabilité et transparence, renforcer les obligations de rapport et la lutte contre l'impunité; encourager le changement de mentalité par un leadership fort, une responsabilité organisationnelle et de meilleurs processus en ressources humaines; adopter des normes minimales et veiller à ce qu'elles soient atteintes et renforcer la capacité organisationnelle dans le secteur de l'aide internationale. Au printemps, M. De Croo avait déjà renforcé les obligations en matière d'intégrité pour l'ensemble des acteurs belges du développement à la suite de différents scandales concernant des abus, notamment dans la branche anglaise d'Oxfam. Les organisations de développement doivent élaborer un code éthique et investir dans des formations sur le thème de l'intégrité. Elles doivent aussi mettre en place un point de contact et d'avis confidentiel et régulièrement faire rapport sur les plaintes reçues.