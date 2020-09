La Bugatti du roi Léopold III vendue pour un montant record de 10,7 millions d'euros

(Belga) Une Bugatti Type 59 sports de 1934, qui fut notamment propriété de l'ancien roi Leopold III, a été vendue samedi soir lors d'une vente dans la maison Gooding & Company (Royaume-Uni), spécialisée dans les automobiles, pour un montant record de 8,5 millions livres (quelque 9,53 millions d'euros), auquel il faut ajouter la commission de la maison de ventes, portant l'addition totale à 9,535 millions de livres (soit quelque 10,7 millions d'euros). Selon cette dernière, il s'agit d'un nouveau record pour une Buggatti.

Ce modèle excellait parmi les voitures de course non standard d'avant la Seconde Guerre mondiale. Cette voiture faisait partie de l'équipe Bugatti de la saison 1934-1935 des Grands Prix automobiles et, avec René Dreyfus au volant, avait remporté le Grand Prix de Spa. Bugatti avait ensuite transformé le bolide en voiture de sport, avec une nouvelle boîte de vitesses ainsi qu'un châssis et une carrosserie plus adaptés, et l'avait peint en noir avant de le vendre, en 1937, à Léopold III, qui était un passionné de la marque. Le véhicule a ensuite changé quatre fois de propriétaire, mais est toujours resté dans son état d'origine. Selon la maison de ventes aux enchères, le bolide "57248" (son numéro de châssis) est sans aucun doute la plus importante et authentique de toutes les voitures de course Bugatti. La vente aux enchères a eu lieu à 18h00, dans le château anglais d'Hampton Court. Au total, quinze véhicules historiques étaient mis à l'encan. (Belga)