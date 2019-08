La candidature d'Onkelinx est complémentaire à celle de Reynders, selon le PS

(Belga) Le PS a bel et bien une candidate pour la Commission européenne et il s'agit de Laurette Onkelinx, a-t-on expliqué jeudi au boulevard de l'Empereur.

Le gouvernement fédéral sortant doit proposer dans les jours voire heures qui viennent un candidat belge pour la Commission européenne. Jusqu'à présent, deux noms circulent: celui de l'ex-vice-Premier ministre CD&V, Kris Peeters, et celui du vice-Premier ministre MR, Didier Reynders, appartenant tous deux à la coalition gouvernementale sortante. Après deux mandats exercés par des néerlandophones, l'équilibre belge voudrait que ce soit un francophone qui reçoive le poste de commissaire européen, donc M. Reynders. Interrogée sur La Première, la députée européenne Marie Arena (PS) a toutefois fait remarquer que cela ferait deux MR dans les hautes fonctions exécutives occupées par la Belgique à l'Europe, étant donné que le Premier ministre, Charles Michel, prendra le 1er décembre la présidence du Conseil européen. Le PS pourrait également proposer un candidat, a-t-elle laissé entendre. Dans l'après-midi, "Le Soir" a cité le nom de Mme Onkelinx, ex-vice-Première ministre. Le parti a confirmé l'information. "On reprochait au PS de ne pas avoir de candidat pour la Commission. C'est faux, nous proposons Laurette Onkelinx", a souligné le porte-parole. Cette candidature est "complémentaire" à celle de M. Reynders, a-t-il précisé. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut en effet composer une équipe paritaire homme/femme. Or, jusqu'à présent, si on fait le compte des candidatures, la balance penche en faveur des hommes. Si la candidature de M. Reynders devait poser un problème, Mme Onkelinx serait dès lors la candidate indiquée, estiment les socialistes. (Belga)