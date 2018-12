La carte d'identité peut-être bientôt bleue et dotée du drapeau européen

(Belga) La commission Affaires intérieures du Parlement européen a approuvé lundi soir un projet de nouvelles normes de sécurité pour les documents d'identité. Elle se prononce notamment en faveur de la couleur bleue pour toutes les cartes d'identité et de l'ajout du drapeau européen sur ce document.

"A côté de leur identité nationale, les citoyens jouissent également d'une 'citoyenneté européenne' qui leur procure protection et droits. C'est pour cela que j'ai proposé dans mon rapport la couleur bleue et d'ajouter le drapeau européen sur ces cartes", a indiqué le Belge Gérard Deprez (MR), député européen et responsable du dossier au Parlement européen. Les normes de sécurité doivent surtout permettre de lutter contre les problèmes de fraudes. Les cartes d'identité et permis de séjour prolifèrent dans l'Union européenne et les règles de sécurité varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui accroît le risque de falsifications et de fraudes à l'identité. Le phénomène touche des centaines de milliers d'Européens, selon une étude d'impact. Cela leur coûte en moyenne 250 euros. Le rapport de M. Deprez prévoit que les cartes d'identité doivent comprendre une puce avec la photo d'identité. Les Etats membres peuvent choisir d'y ajouter deux empreintes digitales. En huit ans, les cartes devront répondre aux normes européennes. Les documents les moins sécurisés, qui ne peuvent pas être lus par les machines, devront disparaître dans les cinq ans. Si l'ensemble du Parlement européen donne son feu vert, des négociations pourront être entamées avec les Etats membres. 26 des 28 Etats membres émettent des cartes d'identité. Dans 15 d'entre eux, avoir une carte d'identité est obligatoire. (Belga)