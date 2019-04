La chanteuse Adele se sépare de son mari

(Belga) La chanteuse britannique Adele et son mari, l'entrepreneur Simon Konecki, se sont séparés, ont confirmé des représentants de l'artiste vendredi soir.

"Adele et son partenaire se sont séparés. Ils restent déterminés à éduquer ensemble leur fils, avec amour", ont indiqué Benny Tarantini et Carl Fysh, ajoutant que l'ex-couple souhaitait préserver sa vie privée et ne ferait pas davantage de commentaires. La chanteuse est âgée de 30 ans. Elle avait épousé Konecki en 2016 après des années de relation, en gardant le secret dans un premier temps. Connue pour sa volonté de défendre farouchement sa vie privée, Adèle n'avait confirmé qu'en 2017, au détour d'une chanson en plein concert, qu'elle avait épousé son compagnon. Simon Konecki, âgé de 45 ans, est un ancien financier qui a fondé l'organisation caritative drop4drop pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans le monde entier. Konecki et Adèle ont un fils, Angelo, qui a 6 ans. (Belga)