La Chine et la Russie jouent un rôle "déstabilisateur" en Afrique, dénonce Lloyd Austin

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a mis en garde mardi les dirigeants africains contre le rôle "déstabilisateur" de la Chine et de la Russie en Afrique, lors d'un sommet à Washington.

"S'agissant de la Chine, on constate qu'elle étend son empreinte sur le continent quotidiennement (...) et pas toujours de manière transparente en termes de ce qu'ils font et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n'est pas déjà le cas", tandis que la Russie "envoie des armes à bas prix et des mercenaires", a affirmé Lloyd Austin lors d'un forum en présence de plusieurs présidents africains. "La combinaison de ces activités de ces deux pays, je crois que cela mérite d'y prendre garde. Et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice", a poursuivi le chef du Pentagone. M. Austin s'exprimait lors d'un forum sur la sécurité sur le continent au premier jour d'un sommet de trois jours entre les Etats-Unis et l'Afrique à Washington. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains participent à ce sommet, le second de la sorte après celui organisé en 2014 sous la présidence de Barack Obama.