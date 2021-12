La clé de la celulle de Mandela aux enchères, "insupportable" proteste Pretoria

(Belga) La clé de la cellule de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, pourrait être mise aux enchères le mois prochain en Grande-Bretagne: "Insupportable", a dénoncé vendredi le gouvernement sud-africain.

Le ministre des Sports, de la Culture et des Arts a "ordonné que des mesures urgentes soient prises" après avoir pris connaissance de ces informations "inquiétantes" publiées dans la presse britannique, selon un communiqué diffusé à la veille de Noël. Il s'agit de la clé de la cellule de Nelson Mandela sur l'île-pénitencier de Robben Island, où il a été enfermé pendant une bonne partie de ses 27 ans passés en prison. C'est son geôlier, Christo Brand, qui l'aurait vendue à la maison d'enchères britannique Guernsey's, détaille le communiqué. "C'est insupportable que Guernsey's, qui est clairement conscient de l'histoire douloureuse de notre pays et du symbolisme de la clé, envisage de la vendre aux enchères sans aucune consultation du gouvernement sud-africain, des autorités chargées du patrimoine en Afrique du Sud et du musée de Robben Island", dénonce le ministre Nathi Mthethwa. "Cette clé appartient au peuple sud-africain (...) Elle n'est la propriété personnelle de personne", ajoute-t-il, espérant que la maison d'enchères comprenne "l'importance de l'inopportunité de la vente prévue". Robben Island est aujourd'hui un musée national et un site du patrimoine mondial. Les objets qui lui sont associés ont ainsi "une signification culturelle, patrimoniale et historique", plaide le ministre. Ils rappellent la lutte acharnée des combattants contre le régime raciste de l'apartheid "et en fin de compte, notre détermination, en tant que nation, à être libre". "La clé doit être rendue à ses propriétaires légitimes avec effet immédiat et cette vente aux enchères doit être interrompue", insiste le ministre, affirmant être en lien avec le ministre de la Justice et le Conseil du patrimoine pour agir en ce sens. Sur l'île de Robben Island, qui fait face à la ville portuaire du Cap, la cellule de Nelson Mandela se visite chaque jour. Elle est située dans la section B, un couloir blanc et nu donnant sur une cour aveuglante de soleil, où il avait planté un jardin encore vivace aujourd'hui. Sur son site internet, la maison d'enchères britannique a annoncé la tenue de cette vente pour le 28 janvier, précisant qu'outre la clé de sa cellule, seront proposés d'autres objets ayant appartenu à M. Mandela, comme sa "chemise emblématique +Madiba+", des lunettes, des stylos, une peinture ou encore un moulage en bronze de son poing. (Belga)