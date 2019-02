La coalition droite-extrême droite remporte les élections régionales en Sardaigne

(Belga) Une coalition entre le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue d'extrême droite a remporté les élections régionales en Sardaigne, un scrutin marqué aussi par l'effondrement du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), partenaire gouvernemental de la Ligue au niveau national.

"J'ai envoyé un message à Christian Solinas", candidat de la coalition de droite et d'extrême droite, "pour lui souhaiter bon travail", a annoncé à la presse Massimo Zedda, candidat de la gauche, en fin de journée, alors que le dépouillement était encore en cours en Sardaigne, jusqu'ici gouvernée par la gauche. Selon des résultats portant sur plus des deux tiers des 1.840 bureaux de vote de l'île, M. Solinas a remporté environ 48% des voix, tandis que M. Zedda a obtenu environ 33% des votes. La grande surprise a été l'effondrement du M5S, antisystème, qui avait obtenu en Sardaigne plus de 40% des voix lors des législatives de mars 2018. Son candidat, Francesco Desogus, a obtenu seulement 11% des voix, selon les mêmes résultats partiels. Le M5S est en perte de vitesse depuis la formation du premier gouvernement populiste dans un pays fondateur de l'Union européenne en juin et cède régulièrement du terrain face à la Ligue. Alliés au plan national, les deux partis ont conservé leur indépendance lors des élections locales ou européennes. Comme pour les législatives de mars, la Ligue était alliée dimanche avec Forza Italia, pourtant dans l'opposition. Cette victoire de la droite suit de deux semaines une victoire semblable dans les Abruzzes (centre), où la Ligue avait obtenu à elle seule 28% des voix, doublant son score par rapport à mars 2018, tandis que le M5S, qui avait frôlé les 40% aux législatives, a vu son poids divisé par deux. (Belga)