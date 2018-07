La Commission européenne approuve l'acquisition de LaudaMotion par Ryanair

(Belga) La compagnie aérienne irlandaise Ryanair peut reprendre la compagnie aérienne autrichienne LaudaMotion, a annoncé jeudi la Commission européenne. Aucune condition n'a été émise.

L'enquête de la Commission conclut que la participation majoritaire de Ryanair dans LaudaMotion ne devrait pas avoir d'impact négatif sur les passagers et qu'une concurrence suffisante subsiste. Avec cet accord annoncé plus tôt dans l'année, la compagnie low-cost irlandaise souhaite s'implanter davantage sur les marchés allemand et autrichien. LaudaMotion, qui s'appelait jusqu'à récemment Niki, propose des vols de vacances en provenance de ces deux pays. La compagnie basée à Vienne, qu'avait créée l'ancien champion du monde de formule 1 Niki Lauda, était devenue une filiale d'Air Berlin. Cette dernière avait cependant été déclarée en faillite l'an dernier et la majorité de ses actifs repris par Lufthansa. Niki Lauda avait finalement été autorisé à reprendre l'entreprise qu'il avait créée. Il avait ainsi racheté Niki en début d'année pour 47 millions d'euros. (Belga)