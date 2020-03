La Commission européenne met sur la table un "fonds d'investissement" corona à 25 milliards

(Belga) La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mardi soir qu'un "fonds d'investissements de réponse au coronavirus" sera prochainement créé, qui pourrait "rapidement atteindre 25 milliards d'euros" de force d'investissement au bénéfice "des PME", du marché de l'emploi, et plus largement des "parties les plus vulnérables de notre économie" qui souffre de la propagation du Covid-19.

"Pour réaliser cela, je proposerai cette semaine au Conseil (États membres) et au Parlement de libérer 7,5 milliards de liquidités d'investissement", une somme qui est disponible "au titre des fonds structurels" et permettra ensuite de mobiliser plus largement les 25 milliards évoqués, a-t-elle expliqué à l'issue d'une vidéoconférence avec Charles Michel, Josep Borrell et les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres. (Belga)