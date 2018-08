La Commission européenne proposera de mettre fin au changement d'heure

(Belga) La Commission européenne formulera bientôt une proposition visant à contraindre les États membres à supprimer le changement d'heure deux fois par an, conformément à la volonté de 84% d'Européens ayant répondu en ce sens à une consultation publique qui a connu un succès record, a-t-elle annoncé vendredi lors de son point presse quotidien.

Environ 4,6 millions de réponses, en provenance des 28 États membres, ont été enregistrées au cours de cette consultation publique, qui s'est tenue du 4 juillet au 16 août. La proposition de la Commission, qui devra être approuvée par le Parlement et le Conseil, consistera à mettre fin au changement d'heure deux fois par an, mais la décision de garder l'heure d'été ou l'heure d'hiver relève de la souveraineté de chaque État membre, selon un porte-parole de la Commission. "Ce serait toutefois très surprenant" que des États choisissent les uns l'heure d'été, les autres l'heure d'hiver, selon ce dernier. La consultation publique lancée par la Commission a connu un taux de participation important en Allemagne (3,79% de la population nationale). La Belgique, avec un taux de participation de 0,55%, figure en milieu de classement. Il ressort aussi des premiers résultats que le changement d'heure semestriel est vécu comme une expérience "négative" ou "très négative" par plus des trois quarts (76%) des participants à la consultation. Parmi les raisons invoquées par les répondants pour mettre fin au changement d'heure figurent les incidences négatives sur la santé humaine, l'augmentation du nombre d'accidents de la route ou l'absence d'économie d'énergie. (Belga)