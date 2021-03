La Commission européenne suggère de prolonger en 2022 la dérogation aux règles budgétaires

(Belga) Les indications provisoires actuelles suggèrent de prolonger en 2022 la dérogation aux règles budgétaires de l'Union, a indiqué mercredi la Commission européenne, en mettant en garde contre un retrait prématuré du soutien public cette année et la suivante.

L'UE avait activé en mars de l'an dernier, et pour la première fois, cette "clause dérogatoire générale" qui permet aux Etats de ne pas respecter les plafonds de déficit et de dette publics, autorisés en temps normaux respectivement à 3% et 60% du PIB. Elle offrait ainsi la possibilité aux Vingt-sept de soutenir massivement leurs économies frappées par la crise du coronavirus, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, soutenus également par le recours à un emprunt de relance inédit au niveau européen. La dérogation a été prolongée une première fois cette année, mais sa désactivation, que la Commission n'envisage pas avant 2023, est désormais liée à un débat qui doit encore être mené sur la nouvelle politique budgétaire de l'UE. Plus précisément, la Commission prend pour objectif le retour à un niveau économique équivalent à celui de fin 2019. "Le niveau d'activité économique dans l'UE ou la zone euro par rapport aux niveaux d'avant la crise (fin 2019) devrait être le critère quantitatif clé pour la Commission dans son évaluation globale de la désactivation ou du maintien de la clause dérogatoire générale." (Belga)