La Commission liste 5 candidats médicaments prometteurs contre le covid

(Belga) La Commission européenne a dressé une liste de 5 candidats médicaments prometteurs contre le covid. Quatre d'entre eux sont actuellement examinés par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Le cinquième a déjà été autorisé mais pourrait désormais être également utilisé pour traiter les malades du covid.

À l'heure actuelle, seul le remdesivir, du groupe pharmaeutique Gilead, a été autorisé en Europe contre le covid. Ce mardi, la Commission a listé 5 autres traitements prometteurs, dont l'Olumiant du groupe Eli Lilly, déjà approuvé par ailleurs pour soigner la polyarthrite rhumatoide. Les 4 autres médicaments font partie de la catégorie des anticorps monoclonaux et sont actuellement soumis à une 'rolling review' de l'EMA. Ils sont produits par Eli Lilly, Regeneron Pharmaceuticals, Celltrion, GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology. Selon la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, au moins trois de ces traitements pourraient être approuvés d'ici la fin de l'année. Et en octobre, la liste des médicaments candidats devraient contenir 10 noms. (Belga)