La Commission prévoit un déficit public belge en forte augmentation

(Belga) La Commission européenne a prédit jeudi un déficit public belge en forte augmentation dans les trois prochaines années, plongeant - à politique inchangée - à 1,7% cette année, 2,3% en 2020 et 2,6% en 2021.

Au printemps, alors que le gouvernement fédéral était déjà en affaires courantes depuis quatre mois, la Commission chiffrait encore ce déficit des finances publiques à 1,3% du produit intérieur brut (PIB), venant de 0,7% l'an dernier. En creusant son déficit, la Belgique fait ainsi figure de mauvaise élève de la classe européenne, alors que la moyenne dans la zone euro est relativement stable (0,7% en 2019, 0,8% l'an prochain et 1% en 2020). Ces prévisions sont faites à politique inchangée, c'est-à-dire en partant du principe que la situation politique actuelle se prolonge. Si l'on considère les prévisions pour 2021, seules l'Italie (2,7%) et la Roumanie (6,1%) feraient moins bien. Pour cette année, ce sont la France (3,1%) et la Roumanie (3,6%) qui dépasseraient la barre des 3%. La croissance belge, quant à elle, serait particulièrement stable mais également faible: 1,1% cette année, 1% en 2020 et de même en 2021. Ces trois dernières années, elle était de 1,5%, 2% et 1,5%. (Belga)