La Convention sur les violences faites aux femmes est une "hérésie" pour l'Eglise croate

(Belga) La Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, est "une hérésie", ont dénoncé mardi les évêques de la puissante Eglise catholique de Croatie, trois jours avant son examen par le Parlement.

"Toutes les nouveautés, les déviances et les hérésies ont déjà existé. Mais aujourd'hui elles prennent une nouvelle forme. Hier c'était le libéralisme, le positivisme. Aujourd'hui c'est la théorie du genre", a déclaré l'archevêque Zelimir Puljic lors d'une réunion des évêques du pays. Ce texte est soumis à la ratification des députés croates vendredi. Soutenus par l'Eglise et l'aile droite du parti conservateur HDZ au pouvoir, les traditionalistes sont opposés à la ratification de cette convention destinée à lutter contre les violences faites aux femmes, depuis les viols conjugaux jusqu'aux mutilations génitales. A leurs yeux, sous prétexte de protéger les femmes, le document introduirait une "théorie du genre" et saperait les valeurs familiales traditionnelles. "Les évêques de Croatie ne peuvent pas accepter la Convention d'Istanbul", a insisté Mgr Puljic. Jeudi, une manifestation contre le document est prévue à Split, deuxième ville du pays située sur la côte adriatique. Le 12 mars, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté à Zagreb contre cette Convention du Conseil de l'Europe. Ce défilé avait été organisé après que le Premier ministre, Andrej Plenkovic, tenant de l'aile centriste du HDZ, avait annoncé que la Convention d'Istanbul serait présentée au Parlement en vue de sa ratification. Andrej Plenkovic avait toutefois assuré que la loi de ratification comprendrait un passage pour assurer que les programmes scolaires "n'introduiraient pas de théorie du genre" et qu'il n'y aurait pas d'amendement de la Constitution, laquelle définit le mariage comme l'union d'une femme et d'un homme. Presque 90% des 4,2 millions de Croates sont catholiques. La Convention d'Istanbul a été ratifiée par 28 pays, dont 17 membres de l'Union européenne, que la Croatie a rejoint en 2013. (Belga)