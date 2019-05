La démission de Theresa May ne change rien à la position des 27

(Belga) La démission de la Première ministre britannique Theresa May ne change "rien" à la position des 27 sur l'accord conclu pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE, a affirmé vendredi la Commission européenne.

"Nous respecterons le nouveau Premier ministre mais rien ne changera sur la position adoptée par le Conseil européen pour l'accord de sortie", a déclaré la porte-parole adjointe de la Commission européenne, Mina Andreeva. "Le président (Jean-Claude) Juncker a appris l'annonce du Premier ministre et n'a éprouvé aucune joie. Il a apprécié de travailler avec Theresa May, qu'il respecte et considère comme une femme courageuse", a-t-elle précisé. Theresa May a annoncé sa décision de démissionner de ses fonctions de cheffe du Parti conservateur -- et donc de cheffe du gouvernement-- le 7 juin, en exprimant "un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre le Brexit". Le candidat favori à sa succession, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, a réagi à l'annonce de sa démission vendredi en affirmant qu'il était "temps de mettre en oeuvre le Brexit". "Le président Juncker est prêt a établir des relations de travail avec le nouveau Premier ministre, sans pour autant arrêter ses entretiens avec Theresa May", a assuré la porte-parole de la Commission. L'accord de Brexit conclu entre Mme May et les 27 a été rejeté à trois reprises par la Chambre des communes. (Belga)