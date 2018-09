La dette de l'Etat risque d'augmenter de 2 milliards d'euros

(Belga) La dette de l'État belge pourrait gonfler de 2 milliards d'euros supplémentaires si Eurostat, l'office européen de statistique, impose de comptabiliser les dettes d'Infrabel, rapportent L'Echo et De Tijd vendredi.

Eurostat, l'office européen de statistique, se demande en effet pourquoi la dette de plusieurs milliards d'Infrabel n'est pas comptabilisée avec la dette de l'État. Lors de leur visite bisannuelle, juste avant l'été, les représentants d'Eurostat ont posé des questions à ce sujet, d'après une de nos sources. "Le risque est réel de devoir comptabiliser la dette d'Infrabel avec la dette publique", confirme une source gouvernementale. Ce qui signifierait que la dette globale augmenterait de plus de 2 milliards d'euros, ou de 0,5% du PIB. La décision devrait cependant tomber dans les prochaines semaines. Au sein du gouvernement, on se fait d'ores et déjà à l'idée d'une mauvaise nouvelle. L'équipe de Charles Michel espère en effet toujours ramener le taux d'endettement sous cette législature sous la barre des 100% du produit intérieur brut (PIB) . La dette actuelle de la Belgique équivaut à plus de 450 milliards d'euros, ou 106,3% du PIB. (Belga)