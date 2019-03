La droite européenne lance la procédure d'exclusion de Orban et son parti

(Belga) Douze partis membres du Parti Populaire européen (PPE), principal groupe politique du Parlement européen, ont officiellement demandé l'exclusion du Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban et de son parti le Fidesz, qui pourrait être décidée le 20 mars, a annoncé lundi à l'AFP le président du PPE Joseph Daul.

"Douze partis membres du PPE de 9 pays ont demandé l'exclusion ou la suspension du Fidesz. C'est la question qui sera discutée lors de l'assemblée politique du 20 mars. La décision appartient à tous les membres du PPE et je ne peux pas anticiper quelle sera l'issue de la discussion", a expliqué Joseph Daul. Le PPE est le groupe le plus important au Parlement européen et la famille politique dominante au Conseil européen avec la chancelière Angela Merkel. (Belga)