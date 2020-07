La Finlande retire discrètement la croix gammée de l'emblème de ses forces aériennes

(Belga) La Finlande a discrètement retiré ces dernières années des croix gammées qui ornaient quelques avions de son armée de l'air, en les remplaçant par des aigles, un symbole moins infamant que la svastika adoptée par les nazis, a-t-on appris jeudi auprès de l'état-major.

La décision de retirer l'emblème remonte en réalité à 2017, mais n'avait jamais été rendue publique et sa révélation n'est due qu'à l'oeil aiguisé de Teivo Teivanen, un professeur de l'université d'Helsinki. Même si la Finlande a combattu l'Union Soviétique aux côtés des nazis de 1941 à 1944, l'origine de sa croix gammée remonte en réalité à plus de deux décennies auparavant. En 1918, peu après l'indépendance finlandaise de la Russie, le comte suédois Eric von Rosen avait donné à la jeune République son premier appareil, un avion avec une croix gammée bleue, propre talisman porte-bonheur de l'aristocrate. La svastika, l'un des plus anciens symboles de l'humanité, notamment en Europe et en Asie, "était aussi un symbole figurant dans la mythologie finlandaise, donc c'était naturel de l'utiliser", a expliqué un porte-parole de l'armée finlandaise. Selon l'état-major, le nouvel emblème adopté - avec des aigles dorés - est le symbole officiel de l'armée de l'air finlandaise depuis 2002. Mais plusieurs unités, appareils, drapeaux ou encore décorations, avaient gardé la croix gammée, symbole officiel de 1918 à 1945. "C'est quelque chose que nous avons dû expliquer aux étrangers qui liaient ça à l'Allemagne nazie, alors que cela avait des origines complètement différentes", plaide M. Gahmberg. Mais la Finlande a finalement discrètement décidé il y a trois ans qu'il n'était plus possible que ses avions portent une croix gammée, 72 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale. Le comte suédois à l'origine de la croix gammée finlandaise a toutefois bien eu un lien avec le régime hitlérien: il était lié familialement à Hermann Göring depuis le mariage de ce dernier en 1923 avec sa belle-soeur Carin von Kantzow, qu'il avait présentée au futur chef de la Luftwaffe lors de l'hiver 1920-21. Après une première guerre contre l'URSS entre novembre 1939 et mars 1940 ("Guerre d'Hiver"), déclenchée par une invasion soviétique, la Finlande avait repris le combat avec l'Allemagne contre les Soviétiques en juin 1941 à la suite de l'opération Barbarossa, jusqu'en septembre 1944. Sous pression de Moscou, le pays avait déclaré la guerre à l'Allemagne en mars 1945. (Belga)