La France juge "encourageant" le projet d'accord mais reste prudente

(Belga) Le projet d'accord sur le Brexit est jugé "encourageant" par la France, qui reste cependant "d'une grande prudence", a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

"C'est un signe encourageant au regard de ce que nous avons connu ces dernières semaines et ces derniers mois", a déclaré M. Griveaux à l'issue du Conseil des ministres, au cours duquel le sujet a été brièvement évoqué par Emmanuel Macron. "Mais nous restons évidemment d'une grande prudence. Nous allons prendre le temps d'examiner en détail le projet de texte", a-t-il ajouté. La Première ministre britannique Theresa May devait tenter mercredi de convaincre ses ministres de surmonter leurs divisions sur le Brexit pour approuver le projet d'accord conclu la veille par les négociateurs européens et britanniques. L'aval du gouvernement britannique est nécessaire pour permettre l'organisation d'un sommet exceptionnel avec les dirigeants européens afin de valider l'accord, qui pourrait avoir lieu le dimanche 25 novembre. Le contenu du projet d'accord n'a pas été divulgué, mais le principal enjeu réside dans les dispositions concernant la frontière irlandaise, sur lesquelles les négociations butaient ces dernières semaines. (Belga)