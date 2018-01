La France va demander aux Britanniques "d'aider Calais à se développer"

(Belga) Le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb a promis mardi de demander aux Britanniques d'"aider Calais à se développer", lors du prochain sommet franco-britannique en Grande-Bretagne.

"Nous allons avec le président de la République (Emmanuel Macron) jeudi à Londres" pour "parler de Calais et des problèmes d'immigration, pour demander à nos amis britanniques qu'ils puissent aller plus loin dans les accords passés au Touquet" (fixant la frontière côté français, NDLR) et "qu'ils reprennent un certain nombre de migrants", a affirmé M. Collomb sur la chaîne de télévision France 2. Il s'agit "surtout" de leur demander "qu'ils aident Calais à se développer, pour faire en sorte qu'un certain nombre d'aménagements qui sont prévus par la maire puissent être financés par la Grande-Bretagne", a ajouté M. Collomb, avant de se rendre mardi avec le président Macron dans cette ville du nord de la France pour parler de la politique migratoire. C'est "leur intérêt que les choses se passent bien" alors qu'"un quart de leur commerce passe par Calais", a ajouté le ministre de l'Intérieur, en se félicitant des signes de "reprise économique" de cette ville portuaire sur la Manche. M. Collomb a par ailleurs vigoureusement contesté les accusations de violences policières envers des migrants lancées par des associations. Si ces agressions étaient avérées, ce serait "inadmissible et sanctionné", a-t-il assuré. (Belga)