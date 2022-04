La Garde civile espagnole saisit plus de 1.000 animaux empaillés: certains sont issus d'espèces éteintes (vidéo)

Tigres, éléphants, ours polaires: plus de 1.000 animaux empaillés, dont près de la moitié issus d'espèces protégées ou éteintes, ont été saisis en Espagne dans une enquête pour contrebande, a annoncé la Garde civile dimanche. Il s'agit de "la plus grande découverte d'animaux empaillés protégés au niveau national et l'une des plus grandes d'Europe", d'après un communiqué de la Garde civile.

Les agents de la Garde civile ont découvert une collection privée de 1.090 animaux empaillés estimée à près de 29 millions d'euros dans un hangar à Bétera, près de Valence, dans l'est de l'Espagne. Parmi ces animaux, 405 sont issus d'espèces protégées, dont certaines éteintes comme l'oryx dammah, ou menacées d'extinction comme le tigre du Bengale et l'addax, ainsi que des guépards, des lynx, des ours polaires, des rhinocéros blancs, un crocodile, un éléphant et 198 défenses de pachydermes notamment.

Ces animaux appartiennent à la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites). Le propriétaire de cette collection fait l'objet d'une enquête pour contrebande et plusieurs délits contre l'environnement.