La Grande Marche pour l'Europe, le mouvement du président Macron, lancée à Bruxelles

(Belga) La Grande Marche pour l'Europe, un mouvement issu du parti du président français Emmanuel Macron la République en Marche, a entamé ses activités samedi dans plusieurs grandes villes européennes. A Bruxelles, l'eurodéputé et ancien Premier ministre Guy Verhofstadt a été invité au lancement en tant qu'Européen convaincu.

Le but de La Grande Marche pour l'Europe est de fournir un diagnostic de la vision des Européens, et notamment des Français de l'étranger, sur l'Union. Tous ces avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour l'élaboration d'un programme électoral pour le scrutin européen de 2019. Afin de procéder à cette consultation, le mouvement a développé une application permettant à tout un chacun de donner son opinion. D'ici au 5 mai, de nombreux événements et débats seront organisés dans plusieurs pays de l'Union afin d'entrer en contact avec les citoyens français et européens. "A l'avenir, il nous faudra un grand mouvement qui pourra constituer une solution aux vieilles formations démocrates-chrétiennes et socialistes qui dominent la politique européenne depuis des décennies", estime M. Verhofstadt. "La maladie européenne est provoquée par un système politique sclérosé et trop lent à réagir. C'est le début d'un mouvement qui doit nous mener à la réforme de l'Europe." (Belga)