La Haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU "horrifiée" par les images de Boutcha

(Belga) La Haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclarée "horrifiée" lundi par les images des corps dans la ville ukrainienne de Boutcha, découverts après le retrait des troupes russes, évoquant de possibles crimes de guerre.

"Les informations qui se font jour de cette zone et ailleurs soulèvent des questions graves et inquiétantes sur de possibles crimes de guerre et atteintes graves au droit international humanitaire et des violations graves des droits de l'homme", a souligné Michelle Bachelet dans un communiqué, appelant aussi "à préserver toutes les preuves". Outre l'identification des corps pour prévenir les familles, Mme Bachelet a aussi demandé que tout soit mis en oeuvre pour déterminer les causes des décès. Les morts civils de Boutcha, éparpillés dans la rue, parfois les mains liées derrière le dos et jetés dans des fosses communes, ont provoqué une condamnation quasi unanime. Les autorités ukrainiennes et leurs alliés accusent les soldats russes d'avoir commis ces exactions tandis que Moscou rejette absolument cette thèse et parle de mise en scène de Kiev. "Il est vital de mener une enquête indépendante et efficace" sur ce qui s'est passé à Boutcha pour que justice et réparation soient faites envers les victimes et leur famille, a encore souligné l'ancienne président du Chili. (Belga)