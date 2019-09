La Hongrie propose un nouveau candidat à Mme von der Leyen

(Belga) La Hongrie a proposé un nouveau candidat pour la Commission européenne, après que celui qu'elle avait initialement désigné a été rejeté par le Parlement à cause de soupçons de conflits d'intérêts, a indiqué un responsable européen à l'AFP.

Le candidat en question est le représentant permanent (ambassadeur) hongrois auprès de l'Union européenne, Oliver Varhelyi, a-t-il précisé. Les eurodéputés de la commission des Affaires juridiques du Parlement ont définitivement refusé lundi matin de donner leur feu vert à la Roumaine Rovana Plumb et au Hongrois Laszlo Trocsanyi en raison de soupçons de conflits d'intérêts. Ces deux prétendants ont été qualifiés "d'inaptes" pour la fonction de commissaire. Après ce verdict, M. Trocsanyi a dénoncé une "injustice flagrante" ainsi qu'une "violation claire et délibérée des règles de droit et de procédure", tout en précisant qu'il contesterait cette décision devant la justice. Si Budapest a désormais proposé le nom d'un nouveau candidat, Bucarest n'a pour l'instant pas indiqué l'attitude qu'elle adoptera. (Belga)