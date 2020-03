La Jordanie impose des restrictions de voyage pour bloquer l'avancée du virus

(Belga) La Jordanie a suspendu les voyages vers et depuis la France, l'Allemagne, le Liban, l'Espagne et la Syrie, a indiqué le ministre de la Santé Saad Jaber, alors que le pays tente de se protéger d'une épidémie du Covid-19.

Jusqu'ici, un seul citoyen jordanien a été testé positif au coronavirus. Près de 300 personnes ont été placées en quarantaine, dont 219 ont pu retourner chez elles après avoir été testées négatives. Les restrictions de voyage vers la France, l'Allemagne et l'Espagne entreront en vigueur dès lundi, a annoncé M. Jaber en conférence de presse, mardi. Les frontières jordaniennes avec Israël et l'Irak vont aussi être fermées aux voyageurs, mais le transport de marchandises sera toujours autorisé. Les voyages en ferry depuis et vers l'Égypte ont également été suspendus, tandis que les vols ont été réduits de 50% pour cette destination, a ajouté le ministre. (Belga)