La justice UE déclare irrecevable la demande d'annulation des discussions sur le Brexit

Treize citoyens britanniques résidant dans des États membres autres que le Royaume-Uni avaient demandé au Tribunal de l'Union européenne d'annuler la décision du Conseil de l'Union autorisant l'ouverture des négociations sur le Brexit. La Cour a estimé cette demande irrecevable.

Les demandeurs avaient fait valoir qu'ils avaient été privés du droit de vote lors du référendum, du fait de leur expatriation, que la décision attaquée a des conséquences directes sur les droits qu'ils tirent des traités et constitue un acte par lequel le Conseil a accepté la notification d'intention du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils avaient également avancé que le processus de retrait est nul en l'absence d'une autorisation constitutionnelle. Le tribunal de l'Union a estimé ce lundi que les demandeurs ne sont pas destinataires de l'acte et rappelle, en conséquence, la règle selon laquelle, pour pouvoir former un recours, l'acte doit concerner, à tout le moins, directement les demandeurs et produire directement des effets sur leur situation juridique. "Si la décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations du Brexit produit des effets de droit entre l'Union et ses États membres et entre les institutions de l'Union, en particulier la Commission, qui est autorisée par cette décision à ouvrir les négociations en vue d'un accord avec le Royaume-Uni, elle ne produit pas directement d'effets sur la situation juridique des demandeurs", a ainsi souligné le tribunal européen. Ce dernier a dès lors rejeté le recours, le déclarant irrecevable, au motif que "la décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations sur le Brexit ne produit pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des demandeurs en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique".