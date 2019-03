La Juventus Turin battue pour la première fois de la saison en championnat

(Belga) La Juventus Turin, battue 2-0 sur le terrain du Genoa, a subi dimanche lors de la 28e journée de Serie A sa première défaite de la saison en championnat, dont elle reste néanmoins très largement leader.

Les Turinois, qui ont joué sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos, avaient déjà été battus cette saison, 3-0 à l'Atalanta Bergame en Coupe d'Italie, et en Ligue des champions par les Young Boys Berne (1-2), Manchester United (1-2) et l'Atlético de Madrid (0-2). Dimanche, Massimiliano Allegri avait laissé plusieurs de ses cadres au repos (Ronaldo, Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi) après l'exploit réussi mardi en 8e de finale de Ligue des champions, quand ses hommes ont renversé l'Atlético 3-0 pour annuler la défaite 2-0 du match aller. Les Turinois ont tout de même semblé fatigués et n'ont guère été dangereux à Gênes. Les deux buts génois ont été inscrits par l'ancien Turinois Stefano Sturaro (72e) et par le Macédonien Goran Pandev (81e). Intouchables jusqu'ici en Serie A, les Bianconeri avaient remporté 24 de leurs 27 matches, concédant seulement trois nuls, dont un déjà face au Genoa lors de la phase aller (1-1). La dernière défaite en Serie A de l'équipe d'Allegri remontait au 22 avril 2018, quand le Napoli de Dries Mertens était venu s'imposer 0-1 à Turin dans le temps additionnel, grâce à une tête de Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Le dernier revers par au moins deux buts d'écart en championnat, 3-1 à l'AS Rome, avait été concédé le 14 mai 2017. Ce faux-pas contre le Genoa devrait toutefois rester anecdotique, les Turinois comptant 18 points d'avance sur Naples (2e), qui recevra l'Udinese à 18h00. (Belga)