La lettre d'adieu déchirante adressée au bébé décédé à Trèves: "Accroche-toi bien aux bras de papa"

Des centaines de personnes ont pris part mercredi à une cérémonie d'hommage aux personnes mortellement fauchées mardi par un conducteur ivre dans la ville allemande de Trèves.



Cinq personnes, dont un bébé de neuf semaines, ont perdu la vie mardi après avoir été fauchées par une voiture dans une zone piétonne à Trèves, en Allemagne, selon le dernier bilan de la police. Quinze personnes ont été blessées dans cette ville de Rhénanie-Palatinat, non loin de la frontière avec le Luxembourg.

Les participants à la cérémonie ont allumé des bougies et déposé des fleurs à la porte de la ville "Porta Nigra", non loin du lieu de l'accident. "Trèves est en deuil, Trèves souffre, mais Trèves n'abandonne pas", a déclaré le bourgmestre Wolfram Leibe. Avec Malu Dreyer, Premier ministre de l'Etat de Rhénanie-Palatinat, il a déposé une gerbe au pied du monument. "Nous pleurons avec les familles des défunts et prions pour les blessés", a déclaré M. Dreyer. "Rien, absolument rien ne peut justifier ce crime brutal et terrible." Ce Jeudi une minute de silence a été observée à 13h46, heure à laquelle l'accident a eu lieu.

Accroche-toi bien aux bras de papa

Parmi les victimes se trouvaient Georgios K., un dentiste de 45 ans, et son bébé de 9 semaines, Virginia. Au pied de la Porta Nigra, des proches de la famille ont par ailleurs partagé une lettre d'adieu, un émouvant mot écrit en grec adressé au bébé disparu. "Virginia, accroche-toi bien aux bras de papa pour qu’il puisse s’occuper de toi là-haut. Tu es un ange désormais, prends soin de ta maman et de ton frère", peut-on lire dans ce message relayé par le quotidien allemand Bild.