La Ligue de Salvini en tête en Italie

(Belga) La Ligue de Matteo Salvini est arrivée en tête des européennes dimanche avec un score compris entre 27 et 31% des voix, ce qui fait de ce parti d'extrême droite la première force politique en Italie, selon deux sondages sortie des urnes.

Le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), l'autre composante de la majorité gouvernementale au pouvoir en Italie, réalise de son côté un score compris entre 18,5 et 23% des voix, selon ces estimations, derrière le Parti démocrate (PD, centre-gauche) qui réalise un score compris entre 21 et 25%. Si ces chiffres devaient être confirmés, il s'agirait d'un revers important pour le M5S, qui avait remporté plus de 32% des voix lors des législatives en mars 2018. Le scrutin de dimanche renforce en revanche la position du vice-Premier ministre Matteo Salvini au sein du gouvernement populiste qui dirige l'Italie depuis le 1er juin 2018. "La ligue devient probablement le premier parti d'Italie", s'est félicité dimanche soir le chef de file de la Ligue au Sénat Riccardo Molinari. M. Salvini a toutefois répété tout au long de sa campagne que le résultat dimanche ne changerait rien à la composition du gouvernement actuel. "En ce qui me concerne, si la Ligue gagne, rien ne change en Italie, mais tout change en Europe,", a-t-il affirmé dimanche devant la presse à Milan où il a voté. Le PD s'est de son côté déjà félicité de l'"inversion de tendance" que représente son résultat dimanche après les 18% obtenus l'an dernier, selon sa vice-secrétaire Paola de Micheli. (Belga)