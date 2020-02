La liste des candidats à la présidence de la CDU s'allonge en Allemagne

(Belga) Le coup d'envoi de la course à la présidence de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a été donné mardi, après que trois candidats ont, selon l'agence de presse allemande DPA, fait savoir qu'ils se portaient candidats à la succession d'Annegret Kramp-Karrenbauer.

L'ancien ministre de l'Environnement Norbert Roettgen s'est publiquement déclaré candidat mardi pour reprendre les rennes du parti, alors que deux autres membres de la formation politique d'Angela Merkel ont exprimé leur souhait d'en faire de même, selon des sources internes. Les noms de ces derniers n'ont cependant pas été communiqués. Les yeux sont également tournés vers Friedrich Merz, rival de longue date d'Angela Merkel au sein de la CDU. Le ministre de la Santé Jens Spahn et le ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Land le plus peuplé d'Allemagne - Armin Laschet sont aussi pressentis comme de possibles aspirants. Une fois désigné, le nouveau leader du parti devrait alors se porter candidat pour reprendre le poste de chancelier de l'Allemagne lors des élections fédérales, prévues en 2021. L'actuelle cheffe de la formation Annegret Kramp-Karrenbauer a annoncé la semaine dernière qu'elle comptait se retirer de son poste et, par conséquent, qu'elle ne se porterait pas candidate à la succession d'Angela Merkel à la tête du pays. Cette annonce a provoqué des remous dans les jours qui ont suivi puisque Angela Merkel avait méticuleusement préparé sa retraite en léguant les rennes du parti en 2018 à Annegret Kramp-Karrenbauer. Elle comptait en effet sur la présence de cette dernière aux élections fédérales. Annegret Kramp-Karrenbauer a toutefois confirmé qu'elle resterait à son poste tant qu'un nouveau chef de parti ne serait pas désigné. (Belga)